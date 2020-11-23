İYİ Parti’de “Abdülhamit” tepkisi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun katıldığı Tv programında “Abdülhamit neyse Atatürk odur..” sözlerine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray tepki gösterdi. Çıray, “Tarihimizi inkâr etmiyoruz… Ancak ‘Abdülhamit neyse Atatürk odur..’ sözünü ben kabul etmiyorum” dedi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu FOX Tv’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu. Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, Küçükkaya’nın Atatürk’le ilgili bir sorusuna “Abdülhamit neyse Atatürk odur..” yanıtını verdi.
Ağıralioğlu’nun sözlerine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi. Çıray, şu ifadeleri kullandı:
“Tarihimizi inkâr etmiyoruz… Ancak “Abdülhamit neyse Atatürk odur..” sözünü ben kabul etmiyorum.”
SİNAN MEYDAN DA TEPKİ GÖSTERDİ
Tartışmaya Tarihçi Sinan Meydan da katıldı. Sosyal medyadan Aytun Çıray’a yanıt veren Meydan, şunları kaydetti:
“Atatürk bir bağımsızlık savaşı verip vatan kurtardı,ülke kurdu,Abdülhamit hangi bağımsızlık savaşını verip neyi kurtardı?Abdülhamitlerin batırdığı ülkeyi, Atatürk kurtardı. Abdülhamit istibdanına karşı “Vatan ve Hürriyet Cemiyetini” kuran Atatürk’ü, Abdülhamit’le eşitlemek çirkin.”
BARIŞ YARKADAŞ: KABUL EDİLEMEZ
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da Ağıralioğlu’nun sözlerine tepki göstererek, “İYİ PARTİ'nin eski Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Abdülhamit'i aynı kefeye koyması kabul edilemez. Siyaset "Herkesten oy alma" kaygısıyla yapılırsa ne rota kalır, ne de pusula... Umarım bu yanlış bir daha tekrarlanmaz” ifadelerini kullandı.
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