İYİ Parti’de sular durulmuyor: İkinci ‘FETÖ’cü suçlaması
İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü suçlamasının ardından bir başka olayda Rize'de yaşandı. İlçe Başkanı, İl Başkanı'nı FETÖ'cü olmakla suçladı.
İstanbul’dan sonra Rize’de de İYİ Parti teşkilatı FETÖ’cü suçlamalarıyla çalkalandı. Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık’ın FETÖ’cü olduğunu ileri sürdü.
Sözcü'de yer alan habere göre; Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, oy çokluğuyla partisinden ihraç edilmesinin sebebini sosyal medya hesabından açıkladı. Öztürk, “Daha önce FETÖ’den yargılanan Rize İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı” diye yazdı.
“NE BİLİYORSANIZ SAVCILIĞA VERİN”
Kendisine yapılan FETÖ’cü suçlamasına sessiz kalmayan İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık, sosyal medyadan İlçe Başkanı Öztürk’e cevap verdi. Özyanık açıklamasında, “Bir şahıs bana FETÖ’cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir. Bana FETÖ’cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir” dedi.
“İL BAŞKANLARINA FETÖ’CÜ DEMEK MODA OLDU”
Üç yıldır il başkanı olarak görev yaptığını dile getiren Özyanık, “Birisine çamur atacaksanız bari en başta atın da bir inandırıcılığınız olsun. Üç yıldır neredesiniz? Adliye de orda, savcılık da orada. Yolunu bilmiyorsanız sizi götürürüm, dilekçe yazamıyorsanız, sizin yerinize dilekçe de yazarım. İl başkanlarına FETÖ’cü demek moda oldu. İstediğini elde edemeyen, sevmediği kişilere FETÖ’cü diyor. Partimin zarar görmemesi adına daha önce ciddiye almadım. Yine ciddiye almıyorum” ifadelerini kullandı.
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