İYİ Parti'de WhatsApp krizi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın kendisini partinin WhatsApp grubundan çıkardığını söyledi.
İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’da yaşanan 'liste krizi'nin ardından sular durulmuyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, yeni divan ilan edilinceye kadar görevlerinin devam ettiğini belirterek, kendisini partinin WhatsApp grubundan çıkaran Uğur Poyraz'a tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı Twitter üszerinden paylaşım yapan Temizer, şu ifadeleri kullandı:
“Yeni Divan ilan edilinceye kadar görevimiz devam etmektedir. Buna rağmen @iyiparti Genel Sekreteri şahsımı whatsapp haberleşme grubundan çıkarmıştır. Yani birleştirici olması gereken @UGUR__POYRAZ, bizi dışlayıcı tutumu ile bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Kınıyorum.”
NE OLMUŞTU?
'İlk 75'te olsa dahi oy verilmeyecekler' listesinde ismi bulunan Yavuzer, kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşması sırasında söz konusu listenin telefonlara gelmeye başladığını, önce ihtimal vermediklerini belirterek, "Salı günü ispatlandı ki bu Sayın Koray Aydın tarafından ortaya çıkarılmış bir liste. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. Hoş olmadı" demişti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, partideki liste kriziyle ilgili, "Bu büyük bir hatadır. Bu hata Sayın Koray Aydın'ın hatasıdır. Koray Bey, bu hatanın bedelini mutlaka ödemelidir, önünü açmalıdır hem partinin hem genel başkanın ve parti yönetiminde de bulunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
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