İYİ Parti'de yeni kriz: 'Operasyon mu arıyorsunuz alın size operasyon'

30 Ekim 2020 Cuma, 09:33

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ'cü iddialarının ardından partide başlayan kriz devam ediyor.

Dün Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesinin ardından, Özdağ ve İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem üzerinden partiyi eleştirdi.

Ümit Özdağ, Bahadır Erdem’in 2015 yılında attığı, “Sakın ola ki Leyla Zanaya bir kere daha dokunulmasın. Kürt halkı için ömrünü adamıştır. Türkiye’ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz” ifadelerini hatırlattı.

‘PARTİMİZİ BIRAKTIK, DAVAMIZI BIRAKMADIK’

Özdağ devamında, “Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara ‘Genel Başkan yardımcım’ demek için kurmadılar. İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. İYİ Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir” diye yazdı.

‘OPERASYON MU ARIYORSUNUZ İŞTE SİZE OPERASYON’

İsmail Koncuk da Bahadır Erdem'in Leyla Zana ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında eski paylaşımlarını hatırlatarak tepki gösterdi:

İsmail Koncuk'un paylaşımı şu şekilde:

“Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: bu arkadaşı İYİ Partiye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?”

BAHADIR ERDEM’DEN YANIT

Bu paylaşımlara Bahadır Erdem de Twitter hesabından yanıt verdi. Erdem yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Anlaşılan o ki bazı müptezeller benden de FETÖ’cü çıkarmaya çalışyor Fethullahın Türkiyeye dönüşü tweetinin başında başka tweetler var Bu ülkeye verdiği zararları ülkede rejimi değiştirmek istediğni söyleyen ve eleştiren bir kaç tweetten biridir o Sizler aradan onu beğenmişsiniz. 15 Temmuzda CNN’de canlı yayındaydım bizler alelacele evlere yollanırken cuma gecesi dışarıda olan öğrencilere olan bitenin tehlikeli olduğunu kendilerini korumalarını söylemek içindir. Ayrıca Cumhurbaşkanının milleti sokağa çağırmasından çok önce atılmıştır. Hiç boşuna yorulmayın.

Bu ülke yıllardır ne kadar zavallı bir anlayışla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir adamın fikirlerine karşı çıkamıyorsan karşısında aciz kalıyorsan hemen iftira atma yöntemi. Bu acizlik ve korkaklık ülkeyi çürütüyor. Beyler ben 5 yıldır tek başıma tvlerde hakkı hukuku savunuyorum.

Hukuk ve ülkenin aydınlık geleceği birliği için bu işi yaparken Sn Cumhurbaşkanının bile maalesef ki söz söylediği bir akademisyen olarak en ufak bir yamuğum olaydı OHAL süreçlerini geçiren devletimiz ortaya kırk kere çıkartırdı Demem o ki boşuna yorulmayın Ben çok açık bir adamım.”