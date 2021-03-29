İYİ Partili 2 vekil koronavirüse yakalandı
İYİ Partili vekiller Metin Ergun ve Ümit Dikbayır koronavirüse yakalandı.
İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayir koronavirüse yakalandı.
İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Covid-19'a yakalandığını Twitter hesabı üzerinden duyurarak "Ve karşılaştık. Birkaç gündür yaşadığım halsizlik, başağrısı vb. şikayetlerime bağlı olarak bugün yaptırdığım Covid-19 (PCR) test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi. (Bir müddet telefonlara cevap veremeyeceğim için şimdiden özür dilerim)" ifadelerini kullandı.
İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın koronavirüse yakalandığını İYİ Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden, "İYİ Parti Mali İşler Genel Başk. Yard. Sn. Ümit Dikbayır başkanımın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendim. Başkanıma Acil şifalar diliyorum. " ifadeleriyle duyurdu.
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