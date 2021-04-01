İYİ Parti'li Dervişoğlu: 'Tartışmaya açık bir durum yok'

01 Nisan 2021 Perşembe, 12:54

TBMM Genel Kurulu’nda dün akşam güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması teklifinin muhalefet oylarıyla reddedilmesinin ardından bugün TBMM Başkanlık Divanı oylama hakkında toplantıya çağrıldı. Bunun üzerine muhalefet grup başkanvekilleri Meclis’te 10’ar dakikalık basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

BU MADDELER YORUMA AÇIK DEĞİLDİR

Kanunun maddelerine geçilmediği için kanunun tümü reddedilmiş sayılır. Reddedilmiş olan kanun teklifleri, bir tam yıl geçmedikçe yeniden verilemez. İçtüzük bu maddeleri yoruma açık değildir.

Meclis Başkanvekili’nin verdiği arada TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve tüm grupların başkanvekillerinin katılımı ile toplantı düzenlenmiştir. AK Parti, oylamanın tekrar edilmesinin yollarını aradı. Beğenmediğiniz parlamento kararlarını, milletvekillerinin iradesini yok sayarak değiştirmeye çalışmak, bunun yol ve yöntemlerini aramak demokrasiyle bağdaşmayan bir durumdur.

GENEL KURUL KARARINDAN YANA TAVIR KOYACAĞINI TEMENNİ EDİYORUZ

Anayasa’nın çiğnendiğine hep birlikte şahit olduk. Şimdi sıra İçtüzük’ün yok sayılmasına mı geldi?

İYİ Parti olarak izin vermeyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Şentop’un da Genel Kurul kararından yana tavır koyacağını temenni ediyoruz. AK Parti grubunu, parlamentonun aldığı bu karar demokratik olgunlukla saygı duymaya davet ediyoruz. Kendilerine bunun anayasal bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyoruz.

KEYFİ MÜDAHALE ANLAMI TAŞIYACAKTIR

Tüm kamuoyu bilmelidir ki AK Parti grubunun Meclis Başkanlık Divanı’nındaki sayısal çoğunluğuna güvenerek, oylamanın usulünde hata olduğunu kanaat getirme yolunu açması parlamento kararına keyfi bir müdahale anlamı taşıyacaktır. Oylamada tartışmaya açık bir durum bulunmamaktadır. Oturumu yöneten başkanvekili oylamanın sonucunu ‘kabul edilmemiştir’ olarak ilan edilmiştir.

RAHATSIZLIK DUYAN AK PARTİ VEKİLİ Mİ VAR?

Tüm usulü tartışmalardan bağımsız olarak, kanun teklifi AK Parti’nin milletvekillerinin tamamı tarafından kabul görmüş olsaydı bu irade yansırdı.

AK Parti grubu içinde kanun teklifinin bu şekilde yasalaşmasından rahatsızlık duyan milletvekili mi vardır? Unutulmamalıdır ki Türk milleti tarih boyunca iradesine ipotek konulmasına asla müsaade etmemiştir. Bize göre TBMM saygınlığı, Türk milletinin saygınlığıdır.