Otizmli Emin Akşemsettinoğlu kürsüde Andımız'ı okudu, İYİ Parti grup toplantısında alkış yağmuru
İYİ Parti Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan otizmli Emin Akşemsettinoğlu kürsüde Andımız'ı okudu.
İYİ Parti Grup Toplantısı'nda kürsüye otizmli Emin Akşemsettinoğlu'nun annesi Nevin Aktulga çıktı.
Aktulga, kürsüde otizmli bireylerin ve ailelerin yaşadığı sorunları aktardı.
Aktulga'nın ardından oğlu Emin Akşemsettinoğlu kürsüye çıkarak Andımız'ı okudu.
Emin Akşemsettinoğlu'nun Andımız'ı okuduğu sırada İYİ Partili vekillerin otizmli genci alkışladığı görüldü.
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