İYİ Parti’li Erhan Usta: “Meclis’te araba yıkayan evine özel araçla gidiyor”
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Meclis Başkanı’nın arabasını yıkayan kişi, evine özel araçla gidiyor” diyerek TBMM’deki israfa dikkat çekti.
Ekonomi yönetimini değiştiren iktidarın, yeni döneme ilişkin ‘acı reçete' söylemine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, TBMM'deki araç saltanatına dikkat çekti, ‘israfın önlenmesi' çağrısı yaptı.
Sözcü'deki habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Usta, Bakan Lütfi Elvan'a tasarrufun önce Meclis'ten başlaması gerektiği önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı'nın “İtibardan tasarruf olmaz” sözünün kamu kurumlarında tepeden tırnağa hemen her yeri etkilediğini ifade eden Usta, şu açıklamalarda bulundu:
‘MECLİS'TE BÖYLEYSE'
“Araç saltanatı konusunda ben Meclis'e baktırdım, durum nedir diye. Meclis'te 39 tane Audi, 28 tane Passat var. Sadece özel kalemde 21 tane araç var. Sayın Meclis Başkanı'nın aracını yıkayan kişi dahi özel araçla evine gidiyor. Böyle bir israf memleketin hiçbir yerinde olmaz. Meclis'te durum böyleyse diğer kurumlarda daha fazladır. Tasarrufa Meclis'ten başlarsak diğer kamu kurumlarının yapacağı tasarrufu siz düşünün.”
Usta, tasarruf için kamu özel iş birliği yöntemiyle yapılan projelerin sözleşmelerinin de mutlaka yenilenmesi gerektiğini söyledi.
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