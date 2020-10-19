İYİ Parti'li vekil Ümit Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya FETÖ suçlaması

19 Ekim 2020 Pazartesi, 21:27

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a açıklamalar yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında önemli iddialarda bulundu.

Özdağ şunları söyledi:

"Koray Aydın İYİ Parti'de eş başkanlık kurmaya çalışıyor. İYİ Parti’yi kendi kontrolüne almaya çalışıyor. Koray Aydın başlangıçta İYİ Parti’ye alınmayacaktı, Meral Akşener'in bize ifadesi bu şekildeydi. Ama sonra kendisini davet etti. Koray Aydın’ın gelmesiyle birlikte İYİ Parti’nin merkeze doğru açılımı durdu. "

"İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ"

Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu da FETÖ terör örgütünün mensubu olmakla suçladı.

"FETÖ'CÜ OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARDIM"



"Buğra Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i FETÖ'cü olabileceği konusunda uyardım" diyen Özdağ, " Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadığını bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim" dedi.

Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ terör örgütünün mensubu olduğu iddiasını, Enver Altaylı'nın yeğeni olması ile Kazakistan’da bulunduğu yıllarda, FETÖ'den kapatılan Kazak Türk İş Adamları Derneği (KATİAD)'nin kurucu ve yöneticisi olmasına dayandırdı.