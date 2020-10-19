Özdağ'ın FETÖ'cü olmakla suçladığı Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış

19 Ekim 2020 Pazartesi, 22:18

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a açıklamalar yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ mensubu olmakla suçlamıştı.

CNN Türk'e bağlanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Özdağ'ın iddialarına yanıt verdi.

Kavuncu şunları söyledi:

"Bu burda kalmaz. Tüm iddiaların cevabını veririm. Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim. Ben 47 yaşındayım 3 çocuğum var hayatım boyunca ne yaptığım belli. Ben bu partiye hizmet aşkı ile katıldım. Böyle siyasi oyunlara nasıl davranılır bilmiyorum. Alçaklık siyasette meşrulaşmış. Bu iftiraları atanları insanların sorgulaması gerekiyor. İddialarını kanıtlamalıdır. Bir vatandaş olarak tüm hukuki mücadeleyi yapacağım. Parti tüzüğünün gerektirdiği adımları atmasını isteyeceğim.

"İKİ DÜNYADA DA BUNU YAPANLARIN YANINA BIRAKMAYACAĞIM"

Genel Başkanımız ile konuşma fırsatım olmadı. Genel başkanımız parti için yararlı tüm insanları hassasiyetle görevlendirmişti. İnsanların haysiyeti ile oynamak bu kadar kolay mı? Ben 3 yıldır bu ülke için çalışıyorum. Siyasi menfaatler için bu oyunlara girmek gerçekten ayıp. İstediğiniz an programa katılıp tüm iddiaları da cevaplamaya hazırım. Bu partiye gönül vermiş milyonlarca insana bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Kazak Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) derneğinin benim olduğum dönemde FETÖ'cü olduğuna dair ibare yoktu. Diplomatlar, cumhurbaşkanları o derneği ziyaret ederdi. Ben ayrıldıktan sonra ne olduğunu da takip etmedim. İki dünyada da bunu yapanların yanına bırakmayacağım"