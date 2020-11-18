İYİ Parti'li vekiller partilerinin oy oranlarını açıkladı, 'kararsızlar'a dikkat çekti

18 Kasım 2020 Çarşamba, 12:25

İYİ Parti milletvekilleri Koray Aydın ve Aytun Çıray önümüzdeki seçimlere ilişkin anketler paylaştı. İYİ Parti'li vekiller partilerinin oylarını açıklayarak kararsız seçmenlerin oranına dikkat çekti

artıbir'in anketini paylaşan Aytun Çıray, "Bütün anketlerin ortak paydası kararsızların yüksekliği" dedi.

KARASIZLARIN ORANI YÜKSEK

Çıray'ın paylaştığı ankette, "Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna katılımcıların yanıtları şöyle:

AKP: Yüzde 30,2

CHP: Yüzde 22,2

HDP: Yüzde 9,8

İYİ Parti: Yüzde 9,4

MHP: Yüzde 7,9

DEVA Partisi: Yüzde 2,1

GP: Yüzde 1,2

Sp: Yüzde 1

Oy kullanmayacak: Yüzde 3,4

Kararsız: Yüzde 12,8

Aytun Çıray'ın paylaştığı artıbir anketinin, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz" sorusuna ise katılımcıların verdiği yanıtların yanıtları şöyle:

Oy veririm: Yüzde 42,3

Oy vermem: Yüzde 41,4

Kararsızlar: Yüzde 16,3

KORAY AYDIN: "AKP GİDİCİ"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın paylaştığı İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketinde ise kararsızların dağılımında AKP ve MHP'nin toplamda 46,8 oy alabiliyor.

Aydın'ın paylaştığı ankette, "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar yanıt verdi. Kararsızların dağılımının da hesaplandığı anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 37,5

CHP: Yüzde 20,1

İYİ Parti: Yüzde 16,2

HDP: Yüzde 11,3

MHP: Yüzde 9,3

DEVA: Yüzde 2,9

GP: Yüzde 1,1

DİĞER: Yüzde 1,0

Anketi paylaşan İYİ Parti'li Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Ak Parti gidiyor; İYİ Parti geliyor. İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Kasım ayı birinci anket sonuçlarına göre İYİ Parti oyları karasızlar dağıtılmadan yüzde 13,5'e, karasızlar dağıtıldıktan sonra ise yüzde 16,2'e erişmiş bulunuyor. Anketler şu gerçeği söylüyor: Millet bizi çağırıyor."