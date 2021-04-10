İYİ Partili Yokuş'tan Sedat Peker operasyonu yorumu: Sırtını sıvazlıyordunuz
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyon hakkında, "Adam, reise destek mitingleri yaparken, reis muhaliflerini tehdit ederken sırtını sıvazlıyorsunuz, sizi gidi vefasızlar!" yorumunu yaptı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin siyasilerden yorumlar gelmeye devam ediyor. Son yorumlardan biri İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'a ait...
Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyon için "Vallahi şaşırdık" diyen Yokuş, "Merakla soruyoruz; hangi dağda kurt öldü" ifadelerini kullandı. Twitter hesabı üzerinden operasyonu yorumlayan Yokuş, "Adam, reise destek mitingleri yaparken, reis muhaliflerini tehdit ederken sırtını sıvazlıyordunuz, sizi gidi vefasızlar!" diye yazdı.
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