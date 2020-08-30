İYİ Parti’nin koronavirüs panelinde CHP’li belediye başkanları da değerlendirmeler yaptı

30 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

İmamoğlu, “Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye” açıklamasını yaparken, Yavaş ise “Sadece Ankara’da 563 kişi öldü” dedi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen panel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmasıyla başladı.

Panele İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı. Büyükerşen, salgın sürecinde hükümet tarafından ödenek kesintileriyle karşılaştıklarını belirterek işsiz yurttaşlara yardımda sıkıntı çektiklerini anlattı.

İmamoğlu ise Türkiye’nin bu süreci yönetme konusunda “iyi bir sınav vermediğini” söyledi.

İstanbul’da 1 milyon 400 bin aileye destek verdiklerini belirten İmamoğlu, “Kampanyamıza 1 milyon 50 bin aile başvuru yaptı. Bu ailelerin o dönemde 600 bine yakınına gıda destek paketi dağıttık. Askıda fatura çalışmamızla sadece 180 bin ailenin faturası ödendi. 1 Eylül’den itibaren 130 bin aileye de et dağıtacağız” diye konuştu. İmamoğlu, “Hükümetin açıkladığı yardım paketlerinden belediyeler olarak tek bir gelir alamadık” dedi.

YAVAŞ: SAYILAR TUTMUYOR

Çalıştaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sözleri damga vurdu. “Sadece Ankara’da 563 kişi öldü. Adana, İstanbul, İzmir, Ankara belediye başkanlarından bir günlük rakamları istesinler. Sonra açıklanan rakamlara baksınlar” dedi.

Yavaş sözlerinin devamında, “Geçtiğimiz salı 17 vefat var. Ama aynı gün açıklanan rakama bakıyorum, Türkiye çapında 20- 21-22 kişi var. Sadece Ankara’da 17 kişi” dedi. Yavaş, koronavirüs sürecinde iktidarın kendilerine yaptığı engelleri de anlatarak “Her engellemenin üzerine bir çare bulduk, aç insan bırakmamak için. Ankara’da biz, 500 bin aileye ulaştık. Yüksek oranda yardımlar insanlara ulaştı” diye konuştu.

İMAMOĞLU: GİZLİ SAKLI OLMAZ

Panelin ardından soruları yanıtlayan İmamoğlu salgına ilişkin verileri değerlendirdi. İmamoğlu, “Bizde bu sayılar var. Bir dönem kamuya açıktı, e-devlet üzerinden görülebiliyordu. Bunlar kısıtlandı. Şu an neredeyse İstanbul eşittir Türkiye” dedi.

Dertlerinin tartışma açmak değil şeffaflık olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bu rakamları bir kısım siyasilere verdik. Bunu konuşan siyasiler neredeyse hain ilan edildi” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, bütün verilerin belediyelerde olduğunu söylerken, “Neyi gizliyorsunuz? Tüm ölümleri kayıt alan kurumuz. Nakli yapan da biziz. Bunun gizlisi saklısı olmaz” dedi.