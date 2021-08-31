Vincenzo Montella, Demirspor için Adana’da
Adana Demirspor’un prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Vincenzo Montella, Adana’ya geldi. Montella’yı taraftarlar havalimanında karşıladı.
Adana Demirspor’un prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Vincenzo Montella, Adana’ya geldi. Montella’yı taraftarlar havalimanında karşıladı.
Teknik Direktör Samet Aybaba ile pazar günü yollarını ayıran Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile prensipte anlaştı. Montella da bugün saat 16.00’da İstanbul’dan hava yoluyla Adana’ya geldi. Montella’yı, Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Korkmaz, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk ve taraftarlar karşıladı ve kendisine kaşkol hediye etti.
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