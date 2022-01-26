İzmir açıklarında 40 göçmen kurtarıldı
Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Çeşme açıklarında 2 can salında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan deniz güvenliği unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can sallarındaki 40 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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