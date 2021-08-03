İzmir açıklarında 61 göçmen kurtarıldı
İzmir’in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Ağustos saat 07.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi edindi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, aynı tarihte saat 08.10 sıralarında da Seferihisar ilçesi açıklarında bulunan 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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