İzmir açıklarında 100 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı.

AA
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:24
İzmir açıklarında 100 sığınmacı yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında bir yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

Karaya çıkarılan teknedeki 100 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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