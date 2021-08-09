İzmir açıklarında 100 sığınmacı yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında bir yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.
Karaya çıkarılan teknedeki 100 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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