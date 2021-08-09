İzmir açıklarında 100 sığınmacı yakalandı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:24

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında bir yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

Karaya çıkarılan teknedeki 100 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



