Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan düzensiz Afgan göçmenler 'muhafaza' altına alındı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarda kamuflajlı dolaştığı görülen Afganlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alındı.

Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Zeytinburnu sahilinde çekilen görüntülerde, Afgan askeri kamuflajı giyen bir grubun sohbet ettiği görülmüştü. Siyasetçi İlay Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kim bu Afgan askerler?" diye sormuştu.

