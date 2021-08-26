İzmir Aile Hekimleri Derneği: Sözleşmeyi kabul etmiyoruz

26 Ağustos 2021 Perşembe, 11:02

İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto etmek için yarın ikinci kez iş bırakma eylemi yapacaklarını belirterek, "Ceza yönetmeliğine dönmüş bu sözleşmeyi kabul etmemiz mümkün değil. Çalışma barışına, iş hukukuna aykırı maddelerin yeniden düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto etmek için 16 Ağustos'ta bir günlük iş bırakan aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları, yarın eylemlerini tekrarlayacak.

Yeni yönetmelik ile gelir kaybı yaşayacaklarını, sözleşme feshine varan cezalarla karşı karşıya kalacaklarını söyleyen İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Funda Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın talepleri görmezden geldiğini öne sürdü.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Müftüoğlu, taleplerinin karşılık bulmaması halinde eylemlerin artarak devam edeceğini belirterek şunları anlattı:

"16 Ağustos'ta iş bırakarak taleplerimizi ilettik. Şimdiye kadar bakanlık tarafından hiçbir geri dönüş alamadık. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu eylem takvimine göre, 27 Ağustos Cuma günü tüm yurtta aile hekimleri olarak iş bırakacağız. Ceza yönetmeliğine dönmüş bu sözleşmeyi kabul etmemiz mümkün değil. Çalışma barışına, iş hukukuna aykırı maddelerin yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Maaş kayıplarına son verecek düzenlemeler tüm aile sağlığı çalışanlarının ortak talebidir."

Müftüoğlu, iş bırakma eylemi nedeniyle 27 Ağustos Cuma günü saat 11:00'de Konak eski Sümerbank önünde basın açıklaması yapılacağını sözlerine ekledi.