'İzmir Baba' lakabıyla tanınan Sancar Maruflu, hayatını kaybetti

15 Ağustos 2021 Pazar, 23:18

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle daha önce Eşrefpaşa Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastalıklara bağlı problemler nedeniyle vücudundaki enfeksiyon seviyesinin arttığı öğrenilen Maruflu, Özel Can Hastanesi'ne sevk edildi. Burada entübe edilen Maruflu'dan acı haber bu akşam geldi. Maruflu, kalp ve solunum yetmezliğine bağlı problemler nedeniyle hayatını kaybetti.

Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Büyük bir değerimizi kaybettik. Sevgili #SancarMaruflu, İzmir Baba, seni çok özleyeceğiz… Işıklar içinde uyu, ruhun şad olsun" denildi.

"İZMİR'İN SİMGE İSİMLERİNDEN"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "İzmir’in simge isimlerinden, İzmir Baba Sancar Maruflu'yu tedavi gördüğü hastanede maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum" derken eski CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ise "İzmir sevdalısı, İzmir’in sembol ismi, çok değerli abimiz Sancar Maruflu’yu kaybettik" mesajını paylaştı.