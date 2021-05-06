İzmir Barosu, 'sansür genelgesini' yargıya taşıdı
İzmir Barosu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “ses ve görüntü alınması” konulu genelgesinin iptali için dava açtı.
Mersin, Denizli ve Antalya’nın ardından İzmir Barosu da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tartışmalara yol açan genelgesini yargıya taşıdığını duyurdu.
İzmir Barosu polislerin ses ve görüntü kayıtlarının alınmasını engelleyen genelgenin iptali için dava açtı.
İzmir Barosu sosyal medya hesabından konuyla ilgili, “İzmir Barosu olarak hukuksuz genelgenin iptali için dava açtık. Şiddetin tanığıyız engelleyemezsiniz.” açıklaması yapıldı. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise sosyal medyadan “Basına sansür, kolluğa cezasızlık, topluma korku genelgesi! Şiddete tanıklığımızı engelleyemezsiniz.” açıklamasını yaptı.
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