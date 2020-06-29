İzmir Barosu'nun yürüyüşüne polis engeli

İzmir Barosu, çoklu baro teklifine karşı yürüyüş düzenleme kararı aldı. Baro yönetiminin, çoklu baroya karşı bir çağrıda bulunarak yürüyüş yapma kararı aldığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2020 Pazartesi, 21:16
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Yürüyüş kararının alınmasının ardından baro önünde polis engeliyle karşılaşan avukatlar, 'Savunma Yürüyor' sloganları attı. Emniyet güçlerinin yürüyüş için bir araya gelen İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlara, yürüyüşe izin verilmeyeceğini aktardığı öğrenildi.

ÇHD'DEN MESLEKTAŞLARINA ÇAĞRI

ÇHD İzmir yaptığı açıklamada, baro yürüyüşünün polislerce keyfi olarak engellendiğini ifade etti. ÇHD'nin açıklamasında, "İzmir Barosu önünden yapılmak istenen yürüyüş polis tarafından keyfi olarak engelleniyor. Tüm üyelerimizi sokağa ve mesleğimize sahip çıkmak üzere izmir Barosu önüne çağırıyoruz" denildi.


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