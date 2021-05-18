İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden arkeolojik kazılara 8 milyon TL destek
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin antik kentlerdeki 13 kazıya verdiği destek bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artarak yaklaşık 8 milyon liraya ulaştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan şehrin köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalara desteğini artırarak sürdürüyor. Bugüne kadar antik kentlerdeki kazılara 29 milyon 400 bin TL’lik maddi katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 13 kazıya destek vermeye devam ediyor. Destek miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında artırılarak 6,6 milyon liradan 7 milyon 975 bin liraya çıkarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Şehrimizin geçmişini aydınlatabildiğimiz, gün yüzüne çıkarabildiğimiz ölçüde bugünkü kültürel birikimimize katkı yapmış oluyoruz. Bu nedenle kentimizdeki arkeolojik kazılara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Öte yandan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kazılan toprağın aktarılmasında kullanılmak için satın alınan iki konveyör bant da kazı başkanlıklarının kullanımına sunuldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalayarak destek verdiği kazılar ise şöyle: Smyrna Antik Kenti (Agora), Phokaia (Foça), Yeşilova Höyüğü (Bornova), Metropolis (Torbalı), Eski Smyrna (Bayraklı), Teos (Seferihisar) Antik kenti, Erythrai (Çeşme- Ildırı), Klazomenai (Urla), Klaros (Menderes), Panaztepe (Menemen), Ayasuluk Tepesi (Selçuk), Limantepe (Urla) ile Nif Dağı (Torbalı).
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