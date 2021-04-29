İzmir depreminde yıkılan binalara ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı: Kalitesiz beton öldürmüş

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraklı ve Bornova’da depremde yıkılan 8 bina ile ilgili yürüttüğü soruşturmada, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 7 akademisyen tarafından rapor hazırlamasını istedi. Deprem uzmanları, belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgeleri toplayarak, enkazlardan numune alınarak analiz etti.

6 ay süren araştırma ve inceleme sonrası binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme (özellikle düşük kalite beton) kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı kanaatine varıldı. Binaların denetiminde ve yapımında sorumlu olan 17’si kamu görevlisi belirlenirken, 22 kişinin hatalı ve sorumlu olduğu savcılığa bildirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Hazırlanan rapor sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında apartman yöneticileri, kat malikleri, denetim firması sorumlusu, fenni mesullerleri olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişilerin Emniyet’teki ifadeleri sürerken aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 17 kamu görevlisi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında daha önce 7 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Yakalanan şüphelilerin; Rıza Bey Apartmanı’nın yöneticileri ve izinsiz tadilat yapan R.B., R.B., A.A. İ.A., bina gözetmeni D.K., statik proje müellifi T.P. ve kat maliklerinden olup yapının kentsel dönüşüme girmesine izin vermeyen kişilerden T.Ö., Cumhuriyet Sitesi’nin yapım aşamasından sonraki fenni mesulü M.K., Doğanlar Apartmanı’nın gözetmeni G.U., Emrah Apartmanı’nın gözetmeni H.B.S., Yılmaz Erbek Apartmanı’nın fenni mesulü E.İ., kooperatif yöneticisi K.K., denetimini gerçekleştiren yapı denetim firması yöneticisi E.P.T. olduğu öğrenildi.