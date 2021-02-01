Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir depremine ilişkin açıklama

01 Şubat 2021 Pazartesi, 11:28

İzmir'de yaşanan 5.1'lik depremle ana şok olduğunu ve ardından artçı sarsıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bölgede kırılma yaşandığına göre bu depremler biraz daha sürecektir" diye konuştu.

Geçen yıl 30 Ekim'de Ege Denizi'nde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı İzmir depreminin daha alt bir bölgede Samos açıklarında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu depremin Karaburun merkezi depremine yol açan fayı etkilemesinin söz konusu olmadığını kaydetti.



