Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir depremine ilişkin açıklama
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin Midilli Adası'nın güneyinde olduğunu görüyoruz. Midilli fayının üzerinde gerçekleşen depremler bunlar. 2017 yılına bakacak olursak bu fay, 6.3 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Bu son deprem de aynı fay üzerinde gerçekleşti" dedi.
İzmir'de yaşanan 5.1'lik depremle ana şok olduğunu ve ardından artçı sarsıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bölgede kırılma yaşandığına göre bu depremler biraz daha sürecektir" diye konuştu.
Geçen yıl 30 Ekim'de Ege Denizi'nde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı İzmir depreminin daha alt bir bölgede Samos açıklarında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu depremin Karaburun merkezi depremine yol açan fayı etkilemesinin söz konusu olmadığını kaydetti.
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