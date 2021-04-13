İzmir depreminde hasar gören evlerin acilen terk etmesi istendi
İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen deprem sonrası hasar gören Narlıdere ilçesindeki 128 daireli Dokuz Eylül Sitesi’nde yaşayan 400 kişiden evlerini acilen terk etmesi istendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Eşyalarınızı almadan derhal boşaltın” yazısını alan site sakinleri şok yaşadı. Hafta sonu yasağını olduğu pazar günü evlerinizden çıkın yazısını alan site sakinleri, “Bakanlık, 1 hafta önce binalar için orta hasarlı raporu hazırlamış. Bize ise yasaklı günde getirip tebliğ ettiler. Eşyaları almadan 7 gün içerisinde çıkmamızı istiyorlar. Bu nasıl vicdansızlık?” diyerek evlerinden çıkmamak için direneceklerini söyledi.
Kat malikleri “Burası 9 dönüm ve değerli bir arazi. Rant uğruna bizleri evlerimizden etmek istiyorlar. Çoğu emekli ve yaşlı insanlar” dediler.
MAĞDUR OLDUK
Sitede oturan İzmir ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Kurucusu Ümmühan Akbulut, “93 yaşında, bakıcı ile kalıyorum. Çat kapı evden çıkmamızı istiyorlar. Evden çıkacak kuvvetim dahi yok. Buralar kupon arazi olduğu için göz koymuşlar. Hepimizi perişan ettiler. Bakanlık yetkilileri tekrar gelsin halimizi görsün” dedi.
Dilek Yaman, “Biz alınan ‘orta hasarlı’ raporu kabul etmiyoruz. Yeniden AFAD tarafından inceleme yapılmasını istiyoruz. Sitede oturan bazı kişilerin oyu ile bu rapor alındı. Yeniden inceleme yapılsın” diye konuştu.
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