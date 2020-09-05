İzmir Fuarı 89. kez kapılarını açtı

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği İzmir Enternasyonal Fuarı, 89. kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilen fuarda, konserler, tiyatro ve sinema gösterimleri, herkese hitap edecek etkinlikleri ve sokak sahneleriyle ziyaretçilerine dolu dolu bir 5 gün yaşatacak. Fuara giriş ücretleri 5 lira olarak belirlenirken, diğer etkinlikler ise ücretsiz olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Lozan Kapısı’ndan itibaren bu yıl sınırlı sayıda kurulan stantlarda belediye hizmetleri, eğitim, gıda, hediyelik eşya gibi ürün çeşitleri sergilenecek.

‘ÖNEM VERİYORUZ’

Açılışta konuşan Bakan Pekcan, “Küresel pandemi nedeniyle yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen bu köklü geleneğe ara vermeye gönlümüz razı olmadı, vermedik. Bu yıl uluslararası misafirlerimize ev sahipliği yapamadık. Ancak İzmir iş günleri programını sanal ortama aktararak gerçekleştirdik” dedi. CHP’li Böke ise “Ya bu krizlerden güçlenerek daha adil, daha güçlü ve vatandaşa umut veren bir dayanışmayı ortaya çıkaracağız ya da bir karanlığın içine gömüleceğiz. Sadece büyüme için değil kalkınma için güçlü bir sosyal devlet kurmaya ihtiyaç var. İEF ve İzmir işte, bu ilkelerin tarihini ve geleceğini temsil ediyor” dedi.

BÜYÜK MİRASIN TAŞIYICISI

Başkan Soyer de “İzmir Enternasyonal Fuarı; öylesine bir fuar değil, fikriyatı İzmir İktisat Kongresi’nde atılan büyük bir mirasın taşıyıcısı. Şehrimiz İzmir, Atatürk’ün ‘Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner’ ifadesiyle dünyaya mesaj verdiği bugünkü fuarların ilk nüvesini teşkil eden ‘Yerli Malları Sergisi’nin mirasçısı” açıklamasında bulundu.

İLKLERİN FUARI

Soyer şöyle konuştu: “Fuar, ‘ilk’lerin ana öğesi oldu. Ülkemizdeki herkes, Neil Armstrong’u Ay’a indiren kapsülü ve Ay’dan getirilen kaya parçasını, ilk kez fuarda gördü. Fuar, uzaya ilk giden Gagarin’in fotoğrafı altında kozmonot kıyafetinin ilk kez sergilendiği yer oldu. Kot pantolonu, yürüyen merdiveni ilk kez Fuar’da tanıdık. İlk Milli Piyango 1940’ta, ilk sayısal loto 1989’da Fuar’da çekildi. Ülkemizin sanat güneşi Zeki Müren’i ve daha nice kıymetli sanatçımızı, ilk kez Fuar’da görme şansı yakaladık.”