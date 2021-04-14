Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya koronavirüsten yaşamını yitirdi
Yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya yaşamını yitirdi.
Covid-19 yakalanan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 14 Mart'tan beri korona virüsü tedavisi gören Altınkaya, 59 yaşında vefat etti.
Veli Altınkaya, 26 Mart tarihinde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na yeniden seçilmişti.
VELİ ALTINKAYA KİMDİR?
Veli Altınkaya, Ocak 1962’de Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Yalak (Yeşilkent) beldesinde doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve yüksek öğrenimi Kayseri ve Eskişehir’de tamamladı.
Gazeteciliğe 1981 yılında başlayan Altınkaya, Türkiye, Kayseri Olay, Kayseri Anadolu Haber, Akın Günlük, Kayseri Haber gazeteleri ile Erciyes TV ve Kay TV’de çeşitli görevlerde bulundu.
1985-1989 arasında Kayseri Belediye Başkanı Basın Danışmanı olarak görev yaptı. 1987-2009 tarihleri arasında 22 yıl süreyle TRT Kayseri Temsilciliğinde bulundu.
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