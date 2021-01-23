İzmir Tabip Odası: Vaka sayısı 5 binden 300'e indi, gevşersek başa döneriz

23 Ocak 2021 Cumartesi, 15:07

Türkiye'de şimdiye kadar 24 bin 789 yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınında sıkı tedbirler sonucu vaka sayıları düşerken, İzmir Tabip Odası'ndan Sağlık Bakanlığı'na uyarı geldi. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı kentteki durumla ilgili bilgi verirken, tedbirlerin gevşetilmemesini, aksine daha da sıkılaştırılmasını istedi. İzmir'de bir buçuk ay öncesinde günlük 5 bin olan vaka sayısının 200-300 civarına indiğini belirten Çamlı, "Yüz testten 35-36'sı pozitif çıkarken şimdi yüzde 8-10 aralığında. Koronavirüs testi için başvuranların sayısı ve hastaneye yatış oranı da azaldı. Ciddi düşüş olduğu görülüyor. Gerek alınan tedbirler gerekse gerçek verilen paylaşılması ile farkındalık gelişti. Vatandaşlar rehavetten kurtularak gönüllü karantinaya başladı. Başarı hikayesi anlatmaktan vazgeçerek gerçek sayıları verip geç de olsa doğruyu buldular" dedi.

"DEVLETİN DESTEKLEMESİ LAZIM"

Ekonomik kaygıların hiçbir zaman toplum sağlığının önüne geçemeyeceğine vurgu yapan Çamlı, "Vakalarımız azaldı ama hala 150-160 günlük ölüm sayıları var. Pandemi geçmiş ve kontrol altına alınmış değil. Kasım, Aralık aylarındaki pik dalgası düşürüldü. Yeni pik ile karşılaşabiliriz. Tedbirler sıklaştırılmalı. Daha önce Nisan ayında pik yaşanmış ve tedbir alınmıştı. Mayıs ayında düşüş olmuş ancak kısıtlamaların gevşetilmesi ile 30 binli vaka sayıları ortaya çıkmıştı. Vakalardaki düşüş ve ekonomik kaygılar nedeniyle tedbirlerde geri adım olursa başladığımız noktaya döneriz. Tedbirlerin daha da sıkılaştırılarak devam ettirilmesi gerekiyor. Devletin pandemiden ekonomik olarak olumsuz etkilenen kesimleri desteklemesi lazım. Zaten bu masrafı yoğun bakımlar, testler ve tedavilerle harcıyoruz" diye konuştu.

"AŞILAMA SÜRECİ ŞEFFAF DEĞİL"

Tabip Odası Başkanı Çamlı aşılama süreciyle ilgili de eleştirilerde bulundu. Yüzde 100 etkili aşının bile salgında etkili olabilmesi için toplumun yüzde 65-70'ne uygulanması gerektiğini vurgulayan Çamlı, "Bu da ülkemiz için 120 milyon doz aşı demektir. 60 milyon kişi aşılanmalı. Aşı etkisi yüzde 80 ise toplumun yüzde 85-90'ının aşılanması gerekiyor. Bu sağlanmadan koruyucu etkisinden yüksek oranda bahsedebilmek çok doğru olmaz. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre 50 milyon dozluk bağlantı yapılabildi. Kalan 70-80 ne olacak belli değil. Bunla ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmıyor. Şeffaf olmayan süreç, aşılamada da devam ediyor. Şu ana kadar sadece 3 milyon doz geldi. Bakanın verdiği tarihe göre şu an 30 milyon doz gelmiş olması gerekiyordu. Bir sonraki parti ne zaman gelecek belli değil. Açıklama da yapılmıyor" yorumunu yaptı.