İzmir Tire Devlet Hastanesi'nde başhekimin doktorlara mobbing yaptığı iddia edildi

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

İzmir Tire Devlet Hastanesi'nde Uzman doktor Hasan Basri Canpolat, başhekim tarafından tayin istemeye zorlanma, hakaret, yıldırma ve mobbinge maruz kaldığını öne sürdü. Yasin Portakal ise hastanede birçok eksiklik olduğunu, bunu dile getirdiğinde ise “Sakın konuşma, başhekim seni sürer” tehditleri ile karşı karşıya kaldığını anlattı. Tire Devlet Hastanesi’nde 26 yıldır çalışan dahiliye uzmanı Canpolat, dilekçesinde “Çalışma arkadaşlarım bu duruma şahittir. Bu bahsettiğim davranışlar nedeniyle kendimi mutsuz, değersiz ve tehlikede hissetmekteyim. Uyku anksiyete bozukluğu yaşamaktayım” dedi.

Aynı hastanede 7 yıldır çalışan kulak burun boğaz uzmanı Duman ise dilekçesinde 2 yıldır hastane başhekimi tarafından yıldırma, sürekli ve kasıtlı olarak temel özlük haklarının elde edilmesinde güçlük çıkarma, aşağılama ve ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. Portakal ise dilekçesinde, hastanede yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Başhekimin bulunduğu toplantılarda ise sorunları anlatmaya çalıştığını aktaran Portakal, “Ağzımı açar açmaz başhekim ‘Sen hastanenin ne kadar borcunun olduğunu biliyor musun’ diyerek beni susturuyor” dedi.

İddiaya göre il sağlık müdürlüğüne yaptığı şikâyetin ardından doktor Hasan Basri Canpolat, Ödemiş Devlet Hastanesi’nde görevlendirildi. Canpolat, 3 Aralık günü eski hastanesine giderek meslektaşı Yasin Portakal’ı ziyaret etti. Meslektaşının odasındayken başhekim ve güvenlik görevlileri tarafından oda basıldı. Başhekim, Canpolat’a “Senin burada ne işin var” diyerek güvenlik görevlileri tarafından doktoru zorla hastaneden çıkardı. Bunun üzerine Canpolat fenalaştı ve müşahade altına alındı. Canpolat, başhekimden şikâyetçi oldu.