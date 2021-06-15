İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali başlıyor

15 Haziran 2021 Salı, 04:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür kenti haline getirme hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali” 21 Haziran Avrupa Müzik Günü’nde başlıyor. Başkan Soyer, “Amacımız sinema ve müzik sektörlerini İzmir’de buluşturmak” dedi.

Festival Düzenleme Kurulu Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, yönetmenliğini sinema yazarı Vecdi Sayar’ın üstlendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Konsolosluğu, Macar Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, Kültürlerarası Sanat Derneği ve İzmir Sinema Ofisi işbirliği ile düzenleniyor. Festival Yürütme Kurulu’nda Büyükşehir Kültür Sanat Daire Başkanlığı ve İzmir Sinema Ofisi çalışanları yer alıyor. Programın yarışma filmleri, Bakanlığın ve İzmir Valiliği’nin özel izniyle akşamları Kültürpark’ta gösterilecek. Diğer bölümlerdeki filmler ise İzmir Sanat, Büyükşehir’in Basmane’deki yeni sanat mekânı Bıçakçı Han ve Fransız Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

ULUSAL YARIŞMA SEÇKİSİ

Festivalin en önemli bölümlerinden Ulusal Yarışma seçkisi dün açıklandı. Kurmaca, belgesel ayrımının gözetilmediği seçkide yer alan 12 film şunlar: Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak, Aşk, Büyü, v.s / Ümit Ünal, Bir Nefes Daha / Nisan Dağ, Ceviz Ağacı / Faysal Soysal, Hayaletler / Azra Deniz Okyay, İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin, Kovan / Eylem Kaftan, Kraliçe Lear / Pelin Esmer, Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu, Nasipse Adayız / Ercan Kesal, Nuh Tepesi / Cenk Ertürk, Ölü Ekmeği / Reis Çelik.

Yönetmen Ezel Akay’ın başkanlığında, müzisyen-akademisyen Prof. Berrak Taranç, besteci Cem İdiz, akademisyen-yazar Prof. Oğuz Makal, söz yazarı Mehmet Teoman, oyuncu Tülay Günal ve film müziği alanından bir akademisyen Feyzi Erçin’den oluşan jüri, 1 Temmuz’da açıklanacak festival ödülleri “Kristal Flamingo”ların sahiplerini belirleyecek. En İyi Film ödülünü kazanacak filmin yapımcısına, bir sonraki filmini İzmir’de çekmesi koşuluyla, İzmir Sinema Ofisi tarafından 300 bin TL değerinde lojistik destek verilecek. Ayrıca İzelman AŞ tarafından “En İyi Film” ile Jüri Özel Ödülü’nü alacak filmlerin yönetmenlerine, En İyi Kadın ve Erkek oyuncular, En İyi Film Müziği bestecisi, En İyi Film Şarkısı bestecisi ve En İyi Ses tasarımcısına da 10 biner TL tutarında akçalı ödül verilecek. l İZMİR / Cumhuriyet