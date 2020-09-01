İzmir Valiliği, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerini yasakladı
İzmir Valiliği, kentte 1 Eylül Dünya Barış Günü için yapılacak tüm etkinlikleri yasaklandı.
İzmir Valiliği, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ile sivil toplum kuruluşlarının1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikleri yasakladı.
KESK Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadam’a tebliğ edilen Valilik kararında 1 Eylül günü 00:00 ile 24:00 arasında kentte tüm etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi. Tebliğde “İzmir Emek ve Demokrasi güçlşeri ve Sivil toplum kuruluşları organizesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapılacak panel fotoğraf sergisi, söyleşi, yürüyüş, barış zinciri, konser ve piknik vb. eylem ve etkinliklerin 01.09.2020 günü saat 00:00’den itibaren 01.09.2020 günü saat 24.00’e kadar yasaklandığına dair İzmir Valiliği’nin 31.08.2020 tarihli oluru tarafıma tebliğ edilmiştir” denildi.
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