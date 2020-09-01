İzmir Valiliği, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerini yasakladı

01 Eylül 2020 Salı, 13:51

İzmir Valiliği, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ile sivil toplum kuruluşlarının1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikleri yasakladı.

KESK Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadam’a tebliğ edilen Valilik kararında 1 Eylül günü 00:00 ile 24:00 arasında kentte tüm etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi. Tebliğde “İzmir Emek ve Demokrasi güçlşeri ve Sivil toplum kuruluşları organizesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapılacak panel fotoğraf sergisi, söyleşi, yürüyüş, barış zinciri, konser ve piknik vb. eylem ve etkinliklerin 01.09.2020 günü saat 00:00’den itibaren 01.09.2020 günü saat 24.00’e kadar yasaklandığına dair İzmir Valiliği’nin 31.08.2020 tarihli oluru tarafıma tebliğ edilmiştir” denildi.