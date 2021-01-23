İzmir Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 16:34

Meteorolojinin şiddetli fırtına nedeniyle uyardığı İzmir'e bir uyarı da valilikten geldi. İzmir Valiliği, sağanak yağmur, ani sel ve su baskınları konusunda tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Geçen 12 Ocak'ta birçok ev ve işyerini su basan İzmir'de yeni bir sağanak yağmur geçişi bekleniyor. Meteorolojinin Kuzey Ege için şiddetli fırtına uyarısının ardından benzer bir açıklama da İzmir Valiliği'nden geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün beklenen kuvvetli sağnak yağışa ilişkin açıklamasını paylaşan İzmir Valiliği, "İlimiz genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sebebi ile meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını önemle rica ederiz" uyarısını yaptı.