İzmir Valisi Köşger'den sabır çağrısı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 08:59

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından kentteki aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi. İzmir'de bugün akşam itibariyle 1. doz aşı uygulanan kişi sayısının 633 bin 862, ikinci doz uygulanan kişi sayısının ise 483 bin 615 olduğunu belirten Köşger, "İzmir’de aşılama durumumuz bu. Aşılama yüzde 50’yi aşıncaya kadar kurallara sıkıca uymaya devam. Sağlıklı günler uzak değil. Biraz daha sabır" ifadelerini kullandı.