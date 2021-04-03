İzmir Valisi Köşger'den sabır çağrısı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüsle mücadele kapsamında yurttaşlara sabır çağrısı yaparken aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi. Kentte toplam 117 bin 477 doz aşı yapıldığını açıklayan Köşger, "Aşılama yüzde 50’yi aşıncaya kadar kurallara sıkıca uymaya devam. Biraz daha sabır" dedi
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından kentteki aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi. İzmir'de bugün akşam itibariyle 1. doz aşı uygulanan kişi sayısının 633 bin 862, ikinci doz uygulanan kişi sayısının ise 483 bin 615 olduğunu belirten Köşger, "İzmir’de aşılama durumumuz bu. Aşılama yüzde 50’yi aşıncaya kadar kurallara sıkıca uymaya devam. Sağlıklı günler uzak değil. Biraz daha sabır" ifadelerini kullandı.
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