İzmir ve Denizli'de kadın cinayeti!
Kadın cinayetleri bitmiyor... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülürken, İzmir'de bir başka kadın ise polis memuru nişanlısı Fırat K., tarafından araç içinde silahla vurarak öldürüldü.
Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında kızı Özlem Yılmaz'la yaşayan Meral S. (50) ile boşanma aşamasındaki eşi Erkan S. (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışma sırasında Erkan S, yardım istemek için balkona çıkmak isteyen eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Kadının olay sırasında evde olan kızının çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.
Meral S'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı Erkan S'nin ilk ifadesinde, eşiyle boşanma meselesi yüzünden tartıştıklarını, çatıdan sarkıttığı iple 6. kata, oradan da 5. kata inerek balkondan eve girdiğini ve salonda uyuyan eşini uyandırdıktan sonra olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
İZMİR'DE DE KADIN CİNAYETİ
İzmir Konak'ta polis memuru Fırat K., nişanlısı Nagihan Ü.'yü araç içinde silahla vurarak öldürdü. Fırat K. adlı saldırgan daha sonra kendini vurdu. Nagihan Ü. olay yerinde yaşamını yitirirken, Fırat K. hastanede öldü.
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