İzmir'de 1 Mayıs kutlaması: Büyütecek umudumuz var

30 Nisan 2021 Cuma, 14:55

İzmir'de DİSK, KESK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, TTB ve TMMOB tarafından "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı dev bir çelenk Gündoğdu Meydanı'na bırakıldı. Kutlamada halay çekip, sloganlar atan grup hükümeti eleştirdi.

Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulamasının ilk gününde Gündoğdu Meydanı'na "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı dev bir çelenk bırakıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası'nın ortaklaşa organize ettiği kutlamaya Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da katıldı.

"BÜYÜTECEK UMUDUMUZ VAR"

1 Mayıs Marşı'nı söyleyen, halay çekip sloganlarlar atan grup hükümete eleştirilerde bulundu. Yazılı açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Yasaklara ve baskılara rağmen 1 Mayıs’ta söyleyecek sözümüz, büyüteceğimiz umudumuz var" dedi.

"İŞÇİLERİ, EMEKÇİLERİ KORUYAMADILAR"

Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Aklı, bilimi, emeği ve insan yaşamını öncelemeyen bir anlayışla yönetilen bizler, ağır bedeller ödüyoruz. Yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, krizler, eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen Covid-19 küresel salgınıyla insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Salgın sonrası hızla artan işsizlik, yoksulluk ve sağlık hizmetlerine ulaşmadaki eşitsizlik bunun en büyük göstergesi oldu. Ülkemizde iktidar Covid-19 salgınında işçileri, emekcileri koruyamamıştır. Onları Covid-19 karşısında korumasız bırakarak, işsizliğe, yoksulluğa ölüme terk etmiştir.

"ÖLÜYORUZ VE TÜKENİYORUZ"

Tam kapanma dedikleri önlemlerde biz yokuz: Çalışanlar hastalanmaya, çalışmayanlar da açlığa mahkum ediliyor. Ne pahasına olursa olsun “çarklar dönecek” inadıyla, insan yaşamı piyasaya kurban ediliyor. Yeterli aşı tedarik edilemiyor. Göz göre göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve tükeniyoruz! “Böyle salgın mücadelesi olmaz” diyor ve yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz."

Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlansın, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulsun. Çalışırken hastalanan emekçiler için Coviod-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin. Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin"

YÜCEL: MÜCADELENİN ÖNÜNE GEÇEMEYECEKLER

Açıklamanın ardından İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de "Tedbirleri alamıyorlar, koruyamıyorlar. Çarklar dönsün diye işçinin emekçinin yaşam hakkı risk altına alınıyor. Bugün temsili bir kutlama yapıyoruz. Yine bu alanı hınca hınç doldurup bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar mücadelenin önüne geçemeyecekler" diye konuştu.