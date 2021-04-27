Tabip Odası'ndan 'asbestli gemi' tepkisi: İzmir dünyanın çöplüğü değil

27 Nisan 2021 Salı, 15:07

İzmir Tabip Odası, Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde söküm işleminin gerçekleştirilmesi amacı ile Türkiye'ye getirilmek üzere olan uçak gemisi "NAe Sao Paulo" ile ilgili iddialar hakkında basın toplantısı düzenledi.



İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, farklı türlerde tehlikeli maddeler içeren gemilerin denizin içerisinde ve karada sökülürken, oksijen kaynağı ile kesme yöntemi ile yürütülen çalışmalarda hava kirletici bileşenleri atmosfere verildiğine vurgu yaptı. Çamlı, "Çevre kirliliği aynı zamanda bir işçi sağlığı sorunudur. Çok tehlikeli sınıfta yer alan gemi sökümü sektöründe çalışan işçilerin söz konusu tehlikeli kimyasal maddelere maruziyetlerden korunması zorunludur. Söküm alanlarında endüstriyel hijyen önlemlerinin alınması, kişisel koruyucuların temini ve işçilerin sağlık kontrollerinin usulüne uygun yapılmasının her zaman takipçisi olacağız” dedi.

500 TON KANSER YAPICI MADDE

Gemi sökümünün gelişmiş ülkelerin üzerlerinden atmak istedikleri bir sektör olduğuna dikkat çeken Çamlı, "Ülkemizle birlikte bu sektörün diğer büyük ülkeleri Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerdir. Aliağa’ya getirilmek istenen uçak gemisinin ikizi olan Clemenceau uçak gemisinin İngiltere’de özel koşullarda ve kuru havuz içinde yapılan sökümünde tehlikeli madde sınıfına geçen olmak üzere bin 500 tona yakın kanser yapıcı tehlikeli madde tespit edilmiştir. Bu tek örnek bile gemi söküm ticaretiyle ülkemizin giderek ne kadar büyük çevre ve insan sağlığı tehditlerinin altına sokulduğunun bir göstergesidir. Üzüntü ile belirmek isteriz ki; ülkemiz yıldan yıla artan atık ithalatı ile dünyanın atık çöplüğü olma politikası yürütmektedir” diye konuştu.

"İZMİR TEHLİKELİ ATIK ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ"

Ülkenin ve kentin dünyanın tehlikeli atık çöplüğü haline getirilmesine karşı mücadele edeceklerini belirten Dr. Çamlı, şunları söyledi: "İzmir Tabip Odası her ülkenin ekonomik ömrünü dolduran sadece kendine ait gemilerin sökülmesinden yanadır ve siyasi sınırları aşan hurda gemi ticaretine karşıdır. Son yıllarda Aliağa’da sökülen gemilerin yıllık 1 milyon 200 bin groston’u aştığı unutulmamalıdır. Uluslararası hurda gemi ticareti sürdükçe daha önceki yıllarda da bol bol örneklerini yaşadığımız havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyen yeni tehlikeli atık dolu hurda gemilerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Diğer ülkelere ait hurda gemilerin ve başta tehlikeli atıklar olmak üzere tüm atıkların ülkemize ve kentimize getirilmesi bir an önce yasaklanmalıdır.”