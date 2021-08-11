İzmir’de 51 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 51 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.
İzmir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Seferihisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi tatbikat alanı bölgesinde 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti asıllı olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi’nde ise İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin O.Ç. idaresindeki aracı durdurup yaptığı aramada, araç içerisinde 2 Suriye, 1 Filistin uyruklu 3 düzensiz göçmen; M.Ç. idaresindeki araçta yapılan aramada ise 15 Suriye, 1 İran, 1 Filistin olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
İlgili Haberler
- Suriyeli göçmenin CHP'yi hedef aldığı video gündem oldu
- MSB, Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların İHA tarafından kaydedildiği görüntüleri paylaştı
- Afgan göçmenler arasında neden kadın ve çocuk yok?
- Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan düzensiz Afgan göçmenler 'muhafaza' altına alındı
Video Haberler
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
- Köpeği sopayla öldüresiye dövdü
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- İstanbul'da patlama!
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş yalanladı
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları
- Nikah töreninde 'Cumhurbaşkanımızın sünneti'!
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Yılmaz Özdil'den canlı yayında sert sözler
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı