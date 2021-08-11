İzmir’de 51 düzensiz göçmen yakalandı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:23

İzmir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Seferihisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi tatbikat alanı bölgesinde 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 5 Cibuti asıllı olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi’nde ise İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin O.Ç. idaresindeki aracı durdurup yaptığı aramada, araç içerisinde 2 Suriye, 1 Filistin uyruklu 3 düzensiz göçmen; M.Ç. idaresindeki araçta yapılan aramada ise 15 Suriye, 1 İran, 1 Filistin olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.







