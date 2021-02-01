İzmir'de 5.2 büyüklüğünde yeni deprem daha

01 Şubat 2021 Pazartesi, 08:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Saat 08.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 20.69 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Karaburun ilçesi ve çevresinde de hissedildi.

Bir dakika sonra aynı bölgede bu kez 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi.

Yine Karaburun açıklarında saat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

İzmir'de saat 09.00'da merkez üssü Karaburun olan 4.7 (Mw) büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'de art arda yaşanan depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

İZMİR VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla meydana gelen 5,1 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerde kendilerine şu ana kadar herhangi can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Köşger, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti.

Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti.

Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedilmişti.







