İzmir'de 9 Eylül’ün 99. yıldönümü coşkuyla kutlandı

10 Eylül 2021 Cuma, 04:00

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül’ün 99. yıldönümü kentte düzenlenen birçok etkinlikle gün boyunca kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’na akın eden İzmirli yurttaşlar bu yıl da gösterileri yine büyük coşku ve gururla takip etti.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen ve 350 metrelik dev Türk bayrağının marşlar eşliğinde taşındığı zafer yürüyüşü ile başlayan kurtuluş günü etkinliklerinde kentin sokakları adeta kırmızıya boyandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenler ve Hükümet Konağı önündeki bayrak töreniyle süren kutlama programları vatandaşların da yoğun katılımı ile adeta bayram havasına büründü.

7’DEN 70’E KATILIM

Büyük coşkuya sahne olan Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Ali Sivri, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Murat Bakan, Sevda Erden Kılıç, Mahir Polat, Bedri Serter, Özcan Purçu AKP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla süren program, İzmir Büyükşehir Belediyesi ritim topluluğu ve dans grupları tarafından sergilenen gösteriler ile devam etti. Resmi törenlerin sonunda gencinden yaşlısına meydanı dolduran binlerce vatandaş hep birlikte alkışlar eşliğinde İzmir Marşı’nı söyledi.

SOYER, İZMİRLİLERE SESLENDİ

Törende konuşan Tunç Soyer, “99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurutulurken ülkemizde tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısı aralandı. İzmir’in kurtuluşu ile birlikte halk egemenliğine dayanan Cumhuriyetimizin temelleri atıldı. Kurtuluş mücadelemiz tüm dünyaya ilham verdi. 9 Eylül sadece bir şehrin kurtuluşu değil, bir milletin omuz omuza verdiği mücadelenin tarihi oldu. 9 Eylül ruhu halk egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya sahnesinde yerini aldığı günü simgeler. Şehrimizin, demokrasinin, Cumhuriyetimizin ve temsil ettiği tüm değerlerin yılmaz savunucusu olması bu ruhla ilgilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

RESEPSİYONLA BAŞLADI

İzmir’in kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 9 Eylül resepsiyonu, geniş bir katılımla yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen resepsiyonda Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer konukları karşıladı.

KARŞIYAKA’DA KORTEJ

İzmir’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü Karşıyaka’da da kutlandı. Latife Hanım Anı Evi Müzesi bahçesinde düzenlenen söyleşi ile başlayan kutlamalar 9 Eylül 1922 yılında Karşıyaka’ya ilk sancağı çeken Bombacı Ali Çavuş heykeli önünde devam etti. Tören sonrası 9 Eylül coşkusunu zirveye taşımak için düzenlenen kortej yürüyüşü coşku dolu anlara sahne oldu.

BORNOVA’DA FENER ALAYI

Türk pop müziğinin efsane ismi Fatih Erkoç, kutlamalar kapsamında İzmirli hayranları ile Bornova’da buluştu. Binlerce kişinin ellerinde ay-yıldızlı bayrakları ile katıldığı fener alayının ardından gerçekleşen konserde unutulmaz bir gece yaşandı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.