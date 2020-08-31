Zafer Bayramı coşkusu, 9 Eylül'e kadar sürecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini gökyüzüne de taşıdı. Paramotorların Gündoğdu Meydanı üzerindeki hava gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. 26 Ağustos'ta başyan Zafer Bayramı etkinlikleri, 9 Eylül tarihine kadar sürecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı paramotorların hava gösterisiyle taçlandırdı. Gündoğdu Meydanı'nda Türk bayrağı taşıyan paramotorlar, izleyenlere keyifli ve coşkulu dakikalar yaşattı. İzmirliler Körfez kıyıları boyunca ilerleyen uçuş kortejini evlerinin balkonlarından izledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 26 Ağustos'ta başlattığı Zafer Bayramı etkinlikleri, 9 Eylül tarihine kadar sürecek.
Video Haberler
- Uyarıları hiçe saydılar! Cep telefonuyla görüntülendi
- Dünyaca ünlü sahilde 30 Ağustos coşkusu
- 300 İHA ile Atatürk çizdiler... Zafer göklere yazıldı
- Adres sordular, tekme tokat dayak yediler
- 30 Ağustos'ta polisten CHP'li vekile tekme
- Sosyal medya fenomeni saldırıya uğradı
- RTÜK üyesi Taşcı, Akit TV için harekete geçti
- 'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefona kaydettiler
- Silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı!
- 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce'den sert tepki