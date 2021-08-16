İzmir'de aile hekimleri iş bıraktı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:00

Kent genelinde vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmeti veren tüm aile sağlığı merkezleri kapandı, sağlık çalışanlarının tamamı hakkını aramak amacıyla eylem ve etkinliklere destek verdi.

İZAHED Başkanı Funda Müftüoğlu, ödül beklerken söz konusu yönetmelik ile cezalandırıldıklarını aktardı ve “Ben yaptım oldu mantığıyla, kapalı kapılar ardında hazırlanan bu yönetmelik aslında bir ceza yönetmeliğidir. Maaşı azalan ve kesintiye uğrayan tek meslek grubu aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinin çalışanlarıdır. Özveri ve emeklerimiz karşılığında aldığımız maaşlarımızın düşürülmesi planlanmamış, özlük haklarımız ve iş güvencemiz de, hakkaniyetli olmayan ceza uygulamaları ve puanları ile tehdit altına girmiştir. Bir aile hekiminin ‘Aşı olun’ şeklinde basına ve sosyal medyaya demeç vermesi bile 50 ceza puanı alması ile sonuçlanacaktır. Aynı aile hekimi ikinci kez benzer bir konuda demeç vermesi durumunda, iki katı puanla yani 100 ceza puanı ile cezalandırılacak ve sözleşmesinin feshedilmesi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu yönetmeliğe göre, entegre olarak hizmet vermekte olan Aile Sağlığı Merkezlerinde, hastalık gibi bir sebeple raporlu olsa bile 5 kez nöbete gelmemek, sözleşme fesih sebebi sayılmıştır. Bu durum en basit insan hakkı olan, yaşam ve sağlık hakkının gasp edilmesi demektir. Çalışanların hak ve hukukunu ve çalışma barışını gözeten, adil, uygulanabilir bir yönetmelik yürürlüğe girene dek, sahadan aldığımız güçle, iş bırakma dahil her tür eylemle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.