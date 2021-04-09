İzmir'de askeri uçağın düşmesiyle yeniden gündeme geldi... Fırlatma koltuğu nasıl çalışıyor?

09 Nisan 2021 Cuma, 12:29

Askeri, yüksek performanslı uçaklarda kullanılan fırlatma koltukları, her durumda pilotların uçağı emniyetle terk etmelerini sağlıyor.

Fırlatma koltuğunun çalışma sistemi ise şöyle:

- Atlama kumandası verildiğinde, önce kanopi yani kokpiti örten cam patlıyor.

- Roketler koltuğu, paraşütün emniyetle açılacağı 300 metreye kadar fırlatıyor.

- Pilotun bayılması gibi risklere karşılık koltuk otomatik olarak paraşüt açıyor.

- Yüksek irtifa atlayışları sırasında pilot sandalyedeki oksijen sistemini kullanabiliyor.

- Fırlatma koltuğunda, denize inişler için şişme sal veya hayati idame amaçlı bıçak gibi malzemeler bulunuyor.