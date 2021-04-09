İzmir'de askeri uçağın düşmesiyle yeniden gündeme geldi... Fırlatma koltuğu nasıl çalışıyor?

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında düşen askeri uçak, uçaklarda bulunan fırlatma koltuklarını yeniden gündeme getirdi. Fırlatma koltuğu nasıl çalışır?

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 12:29
İzmir'de askeri uçağın düşmesiyle yeniden gündeme geldi... Fırlatma koltuğu nasıl çalışıyor?
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Askeri, yüksek performanslı uçaklarda kullanılan fırlatma koltukları, her durumda pilotların uçağı emniyetle terk etmelerini sağlıyor.

Fırlatma koltuğunun çalışma sistemi ise şöyle:

- Atlama kumandası verildiğinde, önce kanopi yani kokpiti örten cam patlıyor.

- Roketler koltuğu, paraşütün emniyetle açılacağı 300 metreye kadar fırlatıyor.

- Pilotun bayılması gibi risklere karşılık koltuk otomatik olarak paraşüt açıyor.

- Yüksek irtifa atlayışları sırasında pilot sandalyedeki oksijen sistemini kullanabiliyor.

- Fırlatma koltuğunda, denize inişler için şişme sal veya hayati idame amaçlı bıçak gibi malzemeler bulunuyor.


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