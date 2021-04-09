Son dakika gelişmesi... İzmir'de askeri uçak düştü
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi uçağın Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun sağ kurtarıldığını duyurdu.
İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü. MSB'den yapılan açıklamaya göre 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.
İZMİR VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır" dedi. Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021
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