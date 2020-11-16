İzmir'de belediye başkanlarına 'depremle ilgili açıklama yapma' yasağı!

16 Kasım 2020 Pazartesi, 12:33

İzmir’de belediye başkanlarına depremle ilgili açıklama yasağı getirildi.

AFAD’dan İzmir Valiliği’ne gönderilen yazıda belediye başkanları, muhtarlar ve diğer kamu görevlilerin deprem sonrası açıklama yapmaması istendi.

Yazıyı paylaşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Seçilmiş belediye başkanlarını kendi memuru yada bürokratı zanneden zihniyet şimdiye kadar anlamadıysa, bir kere daha anlatalım: İzmir için, deprem gerçeklerini anlatmak için, halkımızla dayanışmak için sizden icazet alacak değiliz” ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel, kişisel sosyal medya adresinden şu ifadeleri kullandı:

“Kriz yaşanır, konuşma! Hak çiğnenir adalet arama! Hırsızlık yapılır görmezden gel! Salgın olur vatandaşa yardım yapma! Bu zihniyetin son ürünü; İzmir’de deprem gerçeğini, İzmirliler için alınacak önlemleri ve yapılacak yardımları konuşmayı, belediye başkanlarımıza yasaklamak oldu.

Seçilmiş belediye başkanlarını kendi memuru yada bürokratı zanneden zihniyet şimdiye kadar anlamadıysa, bir kere daha anlatalım: İzmir için, deprem gerçeklerini anlatmak için, halkımızla dayanışmak için sizden icazet alacak değiliz.

Bu genelge içi boş, devlet geleneğini ayaklar altına alan, zalimlik ve tek adamlık anlayışının bir ürünüdür ve bizler için yok hükmündedir. Belediye başkanlarımız İzmir için çalışmaya, konuşmaya ve gerçekleri paylaşmaya devam edecekler. İlgililere duyurulur!”

AFAD'ın yazısı şöyle: