İzmir’de belediye başkanlarının başarı karnesi açıklandı, Serdar Aksoy birinci oldu

27 Ekim 2020 Salı, 13:42

31 Mart seçimlerinde 53.2 oranında oy alan ve anket sonuçlarına göre bunu artıran Başkan Aksoy, “18 ayda 16 projeyi hayata geçirdik. Bu yetmez, daha çok çalışıp proje ve hizmet yapmaya devam edeceğiz” dedi. 29 ilçede 15 bin kişi ile yapılan vatandaş beklentileri ve belediye başkanlarından memnuniyet hizmet ölçu¨m araştırmasında ilk sırada Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yer alırken onu yu¨zde 64.2 ile Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yu¨zde 63.8 ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, yu¨zde 60.1 ile Konak Belediye Başkanı Abdu¨l Batur takip etti. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise 58.1 aldı.

SOYER OYUNU ARTIRDI

31 Mart yerel seçimlerinde yu¨zde 58.1 oy alan İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise aldığı yu¨zde 64.1 oran ile önceki anketlere göre yu¨kseliş trendinde olduğunu gösterdi.

'REKORLARA İMZA ATTIK'

Göreve gelir gelmez yurttaş için çalışacakları sözu¨nu¨ verdiklerini ifade eden Başkan Serdar Aksoy, “18 ayda 16 projeyi hayata geçirdik. Bu bu¨yu¨k bir başarı. En önemlileri ise Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. Merkez onlarca aile ve engelliye katkı sağladı, yaşamlarını kolaylaştırdı. Kreşler ve Kadın Dayanışma Merkezi’ni halkımızla buluşturduk. Kreşler yu¨zlerce çocuğa baktı. Kadın Dayanışma Merkezi, kadının özgu¨rleşmesi anlamında bu¨yu¨k bu¨yu¨k rol oynadı. Parklar açtık, u¨stgeçitler yaptık. Bu çalışmaları halkımız gördu¨ ve bizi değerlendiriyor. Bu yetmez daha çok çalışıp proje ve hizmet yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Aksoy’un hayata geçirdiği projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları, kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik hizmetleri, engelsiz bir Menemen için attığı adımlar, sosyal belediyecilik çalışmaları, pandemi döneminde attığı doğru adımlarla anketin ilk sırasında yer almasına neden oldu.

MENEMEN BELEDIYESI ÇOK SAYIDA PROJEYI HAYATA GEÇIRDI

Menemen Belediyesi tarafından hayata geçirilen, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan kadınlara destek sağlama amacıyla faaliyet gösterecek olan “Kadın Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evi” açıldı.

Ahıska Tu¨rkleri’nin atayurtları Ahıska’dan su¨rgu¨n edilişinin 75. yıldönu¨mu¨ anısına yapımı tamamlanan “Ahıska Tu¨rkleri Su¨rgu¨n Anıtı” açıldı.

Atatu¨rk devrimlerinin yılmaz savunucusu, Tu¨rk siyaset bilimci ve yazar Ahmet Taner Kışlalı’nın adını Menemen’de yaşatmak için Ahmet Taner Kışlalı Parkı kısa su¨rede yapıldı ve hizmete açıldı. Ege Üniversitesi Edebiyat Faku¨ltesi Tarih Bölu¨mu¨ 4. sınıf öğrencisiyken öldu¨ru¨len Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Menemen Belediyesi tarafından Tu¨rkelli Mahallesi’nde yaptırılan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı ve Ahmet Kaya Parkı da hizmete girdi. Menemen Belediyesi Atatu¨rk Çocukları Didem Madak Halk Ku¨tu¨phanesi açıldı. Okul ncesi eğitimin öneminin bilinciyle hareket eden Menemen Belediyesi tarafından Doğaköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Doğaköy Anaokulu hizmete girdi.

ENGELLER AŞILDI

Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe açıldı. Yaşanabilir ve eşit imkânlar sunan binalara verilen “Kırmızı Bayrak” da İzmir’de ilk olarak bu merkeze asıldı. Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi, 6 bin metrekare alan u¨zerine kurulmuş bir kampus olarak hizmet verecek. Hem engelli hem de engelsiz vatandaşlar için bir kaynaşma noktası olacak olan kampûs, içinde çocukların eğitim alabilecekleri sanat ve spor merkezleri, aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri parklar, oyun alanları, engelli bireylerin çalışabileceği Engelsiz Çilek Kafe, engelli anneleri başta olmak u¨zere bu¨tu¨n kadınların katılabileceği mutfak atölyeleri du¨zenlenecek olan “Mor Mutfak” gibi bölu¨mlerden oluşuyor. Menemen Belediyesi okulöncesi eğitime yönelik projelerine bir yenisini ekledi. Çocuk gelişiminde önemli rolu¨ olan okulöncesi eğitimi desteklemek amacıyla yapımı tamamlanan Gölpark Çocuk Oyun Evi açıldı. Menemen Belediyesi’nin İzmir Çanakkale otoyolu u¨zerinde bulunan eski Kasımpaşa u¨st geçidi yıkılarak yerine modern ve daha kullanışlı yeni bir u¨stgeçit yapıldı. Menemen’in modern ve değişen yu¨zu¨nu¨ temsil eden Sevgi Yolu, Uğur Mumcu Heykeli, Şiir Sokak ve Açık Halk Ku¨tu¨phanesi açıldı.

SREBRENİSTA UNUTULMADI

Bosna’da insanlık tarihinin en bu¨yu¨k soykırımlarından biri olarak kabul edilen ve çocuk, genç, kadın, erkek demeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nın 24. yılında Menemen’de Srebrenitsa Anıtı açıldı. Asarlık ve Yeşilpınar mahallelerinde yapımı tamamlanan taziye evleri ve Doğaköy’de yapımı tamamlanan Doğaköy Halk Ku¨tu¨phanesi açıldı.

BAŞKAN MUSTAFA İDUĞ: BELEDİYEMİZE GÜVEN YÜKSEK

Anket sonuçlarını değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Göreve yu¨zde 57.56 oy oranıyla seçildiğimi göz önu¨ne aldığımızda, yapılan ankette yu¨zde 64.1’lik oranla başarılı bulunmam, belediyemize gu¨venin arttığını, ne kadar doğru işler yaptığımızı ortaya koyuyor. Bornova için daha fazlasını yapmak istiyor, bunun için çalışıyoruz. Amacımız, bana oy veren-vermeyen tu¨m vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak” dedi.