İzmir'de bisikletliler için farkındalık kampanyası
Kentte bisiklet kullanımını artırma çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, “trafikte bisiklet bilincini” güçlendirmek için de farkındalık kampanyaları düzenliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını 7’den 70’e artırma çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda bisiklet güzergâhları çeşitlendiriliyor, bisiklet kullanıcılarına ücretsiz tamir noktalarıyla da destek olunuyor. Son iki yılda bisiklet yollarının uzunluğu 87 kilometreye çıkarılırken; bir yandan da trafikte bisiklet bilincinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Bu doğrultuda, 30 ilçede bulunan yol bilgilendirme ekranlarında, led panolarda ve billboardlarda, özellikle motorlu taşıt sürücülerine yönelik farkındalık kampanyası başlatıldı. Trafikte bisiklet sürücülerinin güvenliği için dikkat edilmesi gereken kuralların hatırlatıldığı mesajlar ve görsel tasarımlar, şehir merkezindeki ana güzergâhlarda çalışan 15 adet ESHOT otobüsünün arka cephelerine de giydirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) ve Bisikletli Ulaşım ve Yaya Ulaşımı Eylem Planı (EPİ 2030) kapsamında, motorlu araç kullanımının azalmasını; toplu ulaşım kullanım oranının artmasını ve bisiklet, elektrikli scooter gibi çevreci araçların yaygınlaşmasını amaçlıyor. Bu çerçevede; toplu ulaşım, yaya ve bisikletli ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçiriliyor. Buna paralel olarak; turistik amaçlı kırsal bisiklet rotaları artırılması ve bisiklet kültürünün güçlendirilmesi çalışmaları da yürütülüyor. Bisikletin, tüm ulaşım modları arasındaki payı yüzde 0,5. 2030 yılında bu oranın yüzde 1,5 olması hedefleniyor.
Bisiklet ve toplu ulaşım kullanımının yaygın olduğu şehirlerde, motorlu taşıt trafiği bir kent sorunu olmaktan çıkıyor. Trafikte kaybedilen zaman büyük ölçüde azalıyor. Bireysel ve toplumsal sağlıkla birlikte kentin hava kalitesi de artıyor.
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