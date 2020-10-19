İzmir'de büyük dönüşüm: Ege Mahallesi için çalışmalar başlıyor

19 Ekim 2020 Pazartesi, 14:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir yerinde dönüşüm için hazırlıklarını sürdürdüğü Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bir kez daha ihaleye çıktı. İhale komisyonu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe başkanlığında toplandı.

İhale alt komisyonunca mali ve teknik yeterlilikleri değerlendirilen teklifler, 22 Ekim Perşembe günü encümen huzurunda açılacak. En uygun teklifi veren firma yapım işini üstlenecek.