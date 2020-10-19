İzmir'de büyük dönüşüm: Ege Mahallesi için çalışmalar başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabı için "kat karşılığı anahtar teslim" yapım ihalesine çıktı. İhale çalışmalarını yürüten kurul, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe başkanlığında toplandı.

İZMİR / Cumhuriyet
19 Ekim 2020 Pazartesi, 14:40
İzmir'de büyük dönüşüm: Ege Mahallesi için çalışmalar başlıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir yerinde dönüşüm için hazırlıklarını sürdürdüğü Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bir kez daha ihaleye çıktı. İhale komisyonu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe başkanlığında toplandı.

İhale alt komisyonunca mali ve teknik yeterlilikleri değerlendirilen teklifler, 22 Ekim Perşembe günü encümen huzurunda açılacak. En uygun teklifi veren firma yapım işini üstlenecek.


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