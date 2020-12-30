İzmir'de çevrimiçi yılbaşı programı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde yeni yılı karşılayacak İzmirliler hazırladığı yılbaşı programı İzmir Tube üzerinden yayınlanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hazırladığı yılbaşı programını internet ortamına taşıdı. Tiyatrodan konsere ışık şovundan video mapping gösterisine kadar tüm etkinlikler İzmir Tube üzerinden yayınlanacak. Yılbaşı programı kapsamında 30 Aralık saat 20.00’de Levent Üzümcü, Füsun Demirel, Ali Erkazan, Turgay Yıldız, Ümit Çırak ve Hakkı Kuş gibi isimlerin yer aldığı Velhasılıkelam Kabare oyunu ile başlayacak. 1 Ocak tarihi de dahil olmak üzere üç gün boyunca gösterimi yapılacak tiyatro oyunu, özgür düşüncelerin ve farklılıkların insan hayatını nasıl güzelleştirdiğini mizah yoluyla anlatıyor.
31 Aralık akşamı ise 23.40’ta Saat Kulesi’nde ışık şovu ve 23.45’te piyano dinletisi var. 23.55’te Büyükşehir’in dayanışma ve umut temalarıyla hazırladığı, yeni yıl coşkusunu hissettirecek özel mapping gösterisi Saat Kulesi’ne yansıtılacak. 24.00’te ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yeni yıl mesajı yayımlanacak.
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