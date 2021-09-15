İzmir'de derbi öncesi büyük buluşma

15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:48

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) tarafından organize edilen Geleneksel Medya Buluşması’nda bir araya gelen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, derbinin dostluk havası içerisinde geçmesi dileğinde bulundu.

İzmir’in 18 yıl sonra Süper Lig’de bir derbiye çıkacağını hatırlatan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Beş yıl önce lige çıktığımızda sadece Göztepe’nin İzmir’i temsil etmesinin yetersiz olduğunu söylemiştim. Şimdi iki takım oldu, bu İzmir için çok iyi. İki İzmir takımı çok büyük başarı diye bakmamak lazım. Daha iyisinin olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"18 yıl sonra güzel bir cuma gecesi, güzel bir maç olacak" diyen Mehmet Sepil, "Buna İzmir’in ihtiyacı var. Rekabet her zaman bir şehri güçlendirir ve tanıtır. Derbilerin en büyük faydası budur. Türkiye’nin ilgisi de önemli. Maç neticede herhangi bir maç değil, hem Göztepeliler hem Altaylılar başarılı olmak çok isteyecekler. Neticede 38 maçtan biri. Sonucu ne olursa olsun yine buradaki rekabet devam edecek. Tabi kendi takımımın başarılı olmasını çok istiyorum. Altay’a da başarılar diliyorum" dedi.

Göztepe’nin 19 branşta faaliyet gösterdiğini aktaran Sepil, "Amatör branşları desteklemek boynumuzun borcu" yorumu yaptı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, cuma akşamı çok güzel bir maç oynanacağını belirterek, "İsterdim ki pandemi bitmiş ve maç tam seyirci kapasiteyle olsaydı. Bu sefer böyle oldu. İnşallah biz size pandemiyi aşmış bir şekilde konuk oluruz. Dostluğun baş gösterdiği, skorun önemsiz olduğu, İzmir’in kazanacağı bir maç olmasını diliyorum. Göztepe maçının heyecanını yaşıyoruz. İzmir’in kazanacağı bir maç olacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

5 yıl önce Antalya’da oynanan 3’üncü Lig Play-Off finalini kazandıktan 15-20 gün sonra Göztepe’nin de Antalya’da Süper Lig’e yükseldiğini hatırlatan Ekmekçioğlu, "Rekabetin olması karşınızda başarılı bir kulübün olması sizi de motive ediyor. Sayın Sepil çok büyük hizmetler verdi şehrimize ve bize. Biz de başarılı olmayı hedefliyoruz, biz onlardan çok şey örnek alıyoruz. Sohbet ediyoruz, fikir danışıyoruz. Bize iyi bir dost, iyi bir ağabeylik gösteriyor. Sayın Talat Papatya da öyle. Bütün kulüp başkanlarımızla samimi bir ortam içerisindeyiz" diye konuştu.